70歳・大友康平、“墓じまい”の悩み告白 長男に言及「将来的に墓を継ぐ人がいないので」
HOUND DOG・大友康平（70）が、きょう7日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58）に登場する。
【場面カット】「ほんまに亡くなったみたい…」メッセ黒田が棺桶に入る
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回は、メッセンジャー・黒田有、大友、NON STYLE・井上裕介が、いまどきの終活事情を探るべく谷町九丁目界隈を歩く。
谷町九丁目は、大阪でも有数の寺院密集エリアで、その数はなんと80以上。安土桃山時代、豊臣秀吉が大阪城築城の際に外敵の侵入を防ぐため、寺院を集めたのが始まりとされる。「柳谷観音 大阪別院 泰聖寺（たいしょうじ）」は終活に特化した寺院で、何から始めればいいのかを教えてくれるという。
黒田は、死と向き合う「棺桶体験」で、実際に棺桶の中に入る。実は2年前にテレビ番組の企画で“生前葬”を経験しているが、「ええ気分ではない」と率直なひと言。お経が読み上げられると、空気は一変。井上も「ほんまに黒田さんが亡くなったみたいで、悲しなってきました…」とぽつり。
納骨堂は冷暖房完備の室内型ロッカー式で、約600世帯が利用できるという。その空間を前に、大友は墓についての悩みを明かす。長男には子どもがおらず、「将来的に墓を継ぐ人がいないので、“墓じまい”を考えている」と率直に語る。
「無衰山 淨國寺」の境内には四季折々の花が咲き誇り、ここでは“バラと共に眠る”樹木葬が人気だという。大友は「皆さんと比べれば、私も近いですから…」と神妙な表情。また、生前好きだったものを墓石に自由にデザインできるとあって、大友は墓石に刻む言葉として「生涯夢中」を選ぶ。
【場面カット】「ほんまに亡くなったみたい…」メッセ黒田が棺桶に入る
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回は、メッセンジャー・黒田有、大友、NON STYLE・井上裕介が、いまどきの終活事情を探るべく谷町九丁目界隈を歩く。
谷町九丁目は、大阪でも有数の寺院密集エリアで、その数はなんと80以上。安土桃山時代、豊臣秀吉が大阪城築城の際に外敵の侵入を防ぐため、寺院を集めたのが始まりとされる。「柳谷観音 大阪別院 泰聖寺（たいしょうじ）」は終活に特化した寺院で、何から始めればいいのかを教えてくれるという。
納骨堂は冷暖房完備の室内型ロッカー式で、約600世帯が利用できるという。その空間を前に、大友は墓についての悩みを明かす。長男には子どもがおらず、「将来的に墓を継ぐ人がいないので、“墓じまい”を考えている」と率直に語る。
「無衰山 淨國寺」の境内には四季折々の花が咲き誇り、ここでは“バラと共に眠る”樹木葬が人気だという。大友は「皆さんと比べれば、私も近いですから…」と神妙な表情。また、生前好きだったものを墓石に自由にデザインできるとあって、大友は墓石に刻む言葉として「生涯夢中」を選ぶ。