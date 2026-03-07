◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、８番人気のコラルリーフ（栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は１０着。抜群の手応えで直線を迎えたが、前が開かず大敗を喫してしまった。

同馬は前走１２００メートルのスポーツ報知杯クリスマスローズＳで差し切り勝ち。今回は１４００メートルに距離を延長しタイトル獲得を狙ったがかなわなかった。

鮫島克駿騎手（コラルリーフ＝１０着）「レースまでのアプローチは厩舎を含めうまくいきましたね。思っていたよりペースが流れなかったですし、思っていたよりも落ち着いたぶん、距離の不安もあったので外を回すのはと思って、内、内を回っていきました。道中は勝ち馬の後ろを取れていましたが、直線はちょっと進路をカットされて、進路がなくなってしまいました」

高杉吏麒騎手（テイエムスティール＝１１着）「道中、余裕がありませんでしたし、直線に向いても伸びてくれませんでした。もう少し走って欲しかったのですが」

小沢大仁騎手（タイセイフレッサ＝１２着）「ゲートを出て、楽にポジションを取れました。道中はそれほどペースが速くなかったのですが、ペースが上がった時に置いていかれました。最後まで止まってはいません。長く脚を使える条件で改めてですね」

吉田隼人騎手（タイニーワンダー＝１３着）「内枠でしたし、もう少し内を回りたかったです。初芝でも良く頑張ってくれた。この一戦だけでは分かりませんが、小柄ですし、ダートよりも芝の方がいいように思います」

松若風馬騎手（ファニーバニー＝１４着）「枠も外で、内が残っていましたから。リズム良く行って、手応えもあったけど、最後は甘くなってしまった」

斎藤新騎手（ルージュサウダージ＝１５着）「だいぶ前半で力みました。ペースも落ち着きましたし、折り合い重視で運びましたが、それでも力みました。そこに尽きます」

松本大輝騎手（ラスティングスノー＝１７着）「スピードよく、行ってくれました。１２００メートルでもいいくらいのスピードがあります。立て直してまた、頑張ってほしいです」