◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の牧秀悟内野手（27）が7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。前日の台湾戦は「7番・二塁」で先発出場したが、改めて自身の前にメジャー組がズラリと並ぶ打線について語った。

牧は「誰が見ても凄い1番打者から凄い打順が並んでいますけど、チームで戦っているので、どの打順に入ろうと自分の役割は変わらない」と日本の打線についてキッパリ。「やっぱり上位打線に回せば何かが起こる打順だと思うので、下位打線というか、自分たちの打順はとにかく塁に出たり、チャンスで回ってくることも多いので、しっかり還せるように意識して打席に立っています」と頼もしかった。

前回23年大会は1次ラウンドを突破し渡米した後はスタメンから外れた。「前回は1次ラウンドは出たんですけど、準決勝、決勝で出られていない悔しさがあったからこそ、今回は選ばれてから凄く良い準備ができていますし、スタメンで出たいという気持ちの中でオフから練習していたので。今は不安もあるけど、それ以上にやってきたことを信じて試合に立っています」。内に秘めた闘志と持ち前の明るさで、韓国戦でも侍ジャパンに勢いを与える。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜