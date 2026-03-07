俳優中村倫也（39）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。親交のある俳優生田斗真（41）について話した。

MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が事前に生田にインタビュー。中村は「こんなに裏表がない人間は出会ったことはないですね」と生田の印象を話した。藤ケ谷が、生田が中村を「すごい甘えてくるし、めっちゃぼけてくる」と話していたことを伝えると、中村は「お兄ちゃんみたいで。ずっと甘えていますね」。

お互いゴルフが得意。中村はレッスンなどに通わず我流で習得したという。「誰にも習わず、1年で100を切って斗真君を悔しがらせる、っていうのが目標だったんです。それは達成しました」。次の目標は「誰にも習わずに、斗真君のベストを越える」。それも「一瞬達成したんです。すぐに抜かれたんですけど」と話した。「彼を驚かせたい、悔しがらせたい」と笑った。

鶴瓶が、生田が中村のことを「（ゴルフに行くと）優しいって。いろいろ飲み物を用意してくれたり」と話していたと言うと、中村は「そういう仕打ちをする以上、手前の礼儀というか…」。鶴瓶と藤ケ谷は爆笑。中村は「許してよ、これだけしてるんだから。おにぎり買ってきてあげる、って」と笑った。