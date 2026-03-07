タレント鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。溺愛する長男を海外留学に送り出し、寂しさのあまりに「のめり込んだこと」について語った。

鈴木は当時9歳の愛息を、英国の全寮制の学校への留学に送り出した。「それまで、分刻みの送り迎え、習い事もめっちゃさせてたし、合間を縫って仕事をして…『めちゃイケ』にも連れてきてたじゃないですか。記憶にないぐらい忙しかったんですよ。その生活が、ある日留学した時からポコンって空いて…」と、多忙な子育ての日々から急に解放されることに。

その後は「馬ばっかり乗って。何か始めないと、趣味を…生きがいを見つけないと、と思って」と、乗馬を始めたことを明かした。

なぜ乗馬にしたのかを問われ、「生き物に接していると、息子みたいなんですよ。体を洗っていたら、マジで息子って勘違いして。ほんまにもう、涙を流して…。子どもみたいになるんですよ。乗り終わって体をガシャガシャ洗っていたら、『ああ、こうやって、やってたな、毎日』って…」と話した。

愛息が英国へ行ったことに「（息子との生活が）いきなりなくなるんですよ。ちょっとずつ巣立つんじゃなくて、いきなりいなくなるの。それで沈む夕日を見て、馬を馬房の中に入れて、沈む夕日がイギリスの朝日になるんやなって…」と涙していたことを回顧した。

さらに「それで馬にのめり込んでいたら、なんと東関東で1位になっちゃった」と障害馬術大会で優勝したことを打ち明ける。その成果に「どれだけ寂しかったかっていうことですよ！」と主張していた。