秋野暢子、厚切りトースト・具沢山豚汁…「定番の朝ご飯」に絶賛の声「ジブリの世界観」「健康的」
【モデルプレス＝2026/03/07】女優の秋野暢子が3月7日、自身のInstagramを更新。定番の朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳大物女優「彩り完璧」フルーツ入りヨーグルトに豚汁…豪華朝食
秋野は「おはようございます。今朝は夕べの残り物の豚汁と定番の朝ご飯です」とつづり、厚切りトーストに、アーモンドやきなこ、ブルーベリー、バナナ、はちみつを合わせたヨーグルト、具だくさんの豚汁が並ぶ彩り豊かな食卓を披露した。さらに、開催中のパラリンピックについて「パラリンピックの開会式素敵ですね。選手の皆さん頑張って良いパフォーマンスが出来ますように」と、選手たちへ温かいエールを送っている。また、「これから名古屋やきものワールドに行きます。是非皆様いらして下さいませ」と呼びかけ、イベント参加を報告した。
この投稿には「彩り完璧」「理想的な朝ごはん」「豚汁、身体が温まりそう」「健康的」「ジブリの世界観」「栄養バランスが考えられていて流石」「朝から元気になりそう」「美味しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋野暢子、定番の朝ごはん公開
◆秋野暢子の投稿が話題
