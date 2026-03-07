【7位〜12位】3月8日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】魚座 総合運：★★★☆☆

思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。なにか大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間のなかで、あなたの魅力が高まっていきます。



恋愛運

フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。



金運

これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。



ラッキーアイテム：手ぬぐい



【8位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家の中で毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気が合って、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。



金運

収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。



ラッキーアイテム：ブレスレット



ラッキーカラー：ブラック

【9位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】射手座 総合運：★★☆☆☆

「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はナシ。ただ、ひとつ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、なにも言わないのがベスト。



恋愛運

今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたのやさしさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。



金運

期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は｢贅沢だから…｣という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。



ラッキーアイテム：ルームランプ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】獅子座 総合運：★☆☆☆☆

普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ