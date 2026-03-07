【1位〜6位】3月8日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】乙女座
総合運：★★★★★
これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。
なにを言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。やさしい雰囲気を絶やさないでください。
金運
自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話のなかで、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！
ラッキーアイテム：ディフューザー
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】牡牛座
総合運：★★★★★
たとえ悪い状況のなかでも「なんとかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、なにも怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。
恋愛運
自分では気づいていないことを、友だちや知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。
金運
あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付きあいに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。
ラッキーアイテム：扇子
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】蠍座
総合運：★★★★★
やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
恋愛運
言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線をあわせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
金運
「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
ラッキーアイテム：コインケース
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】牡羊座
総合運：★★★★☆
懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
恋愛運
思い切った行動や発言をすると、相手からもうれしいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
金運
｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】双子座
総合運：★★★☆☆
ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
恋愛運
恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友だちとおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。
金運
ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
ラッキーアイテム：絆創膏
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】天秤座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、まわりからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。なににどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ