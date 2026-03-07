【1位〜6位】3月8日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】乙女座 総合運：★★★★★

これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。



恋愛運

なにを言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。やさしい雰囲気を絶やさないでください。



金運

自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話のなかで、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！



ラッキーアイテム：ディフューザー



【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

たとえ悪い状況のなかでも「なんとかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、なにも怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。



恋愛運

自分では気づいていないことを、友だちや知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。



金運

あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付きあいに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。



ラッキーアイテム：扇子



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】蠍座 総合運：★★★★★

やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。



恋愛運

言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線をあわせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。



金運

「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。



ラッキーアイテム：コインケース



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】牡羊座 総合運：★★★★☆

懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。



恋愛運

思い切った行動や発言をすると、相手からもうれしいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。



金運

｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。



ラッキーアイテム：キャンドルスタンド



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】双子座 総合運：★★★☆☆

ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。



恋愛運

恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友だちとおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。



金運

ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。



ラッキーアイテム：絆創膏



ラッキーカラー：ネイビー