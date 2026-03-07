ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【Jリーグ】清水エスパルスPK戦になるがセレッソ大阪相手に勝… 【Jリーグ】清水エスパルスPK戦になるがセレッソ大阪相手に勝利できず（静岡） 【Jリーグ】清水エスパルスPK戦になるがセレッソ大阪相手に勝利できず（静岡） 2026年3月7日 17時45分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 （明治安田J1百年構想リーグ）セレッソ大阪0ー0（PK4-2）清水エスパルス （大阪・ヨドコウ桜スタジアム）清水エスパルス 前節に続き勝ち星に恵まれず。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【初公開】静岡市スタジアムの結論は“新設” 用地購入合意で大前進 周辺は｢超スマートガーデンシティ｣へ …2030年代半ば開業可能性示す 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 明大前, ネジ, 介護タクシー, 大阪, 神事, 訪問介護, 墓, 商店街, 埼玉