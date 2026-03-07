Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

写真拡大

（明治安田J1百年構想リーグ）
セレッソ大阪0ー0（PK4-2）清水エスパルス　（大阪・ヨドコウ桜スタジアム）

清水エスパルス 前節に続き勝ち星に恵まれず。