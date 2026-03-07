天津軌道交通集団の運行管理室で研修を受けるカザフスタンの研修生。（１月２３日撮影、天津＝新華社記者／李然）

【新華社天津3月7日】中国軌道交通の投資、建設、運営などを手がける天津軌道交通集団で今年の春節（旧正月）期間中、カザフスタンのアスタナLRT（軽量軌道交通）プロジェクトの運行管理に関する研修に参加した研修生100人以上が集まり、ギョーザ作りや泥人形作り、「福」の字の切り絵を体験し、中国の濃厚な年越しの雰囲気を味わった。

同集団は2024年4月、アスタナLRT第1期プロジェクトのコンサルティングサービス契約を締結。多くの高度な技術者と講師による研修チームを派遣し、設備やシステムの設置、調整、悪天候時の対応などの分野で継続的なサポートを提供してきた。今回の運行管理者研修は、まさにその協力関係の一環となっている。

エンジニアリング技術の輸出から運行基準の伝授まで、「魚を与える（一時的な助け）」から「魚の釣り方を教える（自立を促す）」ことへの転換過程において、職業教育は重要な媒体となりつつあり、中国と世界の間でスキル共有と人材共同育成の架け橋となっている。

天津市が推進する職業教育の国際ブランド「魯班工坊」は、その典型例となる。学位教育と職業訓練を組み合わせ、実習センターの建設、先進的な教育設備の提供を行うと同時に、中国人の教師と技術者が現地の教師に対して技術訓練を行い、中国への交流研修にも招待することで、現地の技術力を育成している。

天津市で京劇を体験するカザフスタンの研修生。（２月１６日撮影、天津＝新華社配信）

中国の職業教育は現在、「魯班工坊」「シルクロード学院」「鄭和学院」「班・墨学院」「現代工匠学院」などのブランドが次々と海外進出しているほか、中国−上海協力機構（SCO）職業技術教育協力センター、「一帯一路」職業教育連盟、BRICS（主要新興国）職業教育連盟、中国−東南アジア諸国連合（ASEAN）職業教育連合会など地域的な協力枠組みも形成され、より多くの海外の若者に成長の場を提供している。

春節前には、中国民航大学をタイのスアン・ドゥシット・ラチャパット大学の学生が訪れ、主要機体の構造、客室設備の操作など専門知識を体系的に学び、緊急脱出や旅客への応急処置など技能訓練を受けた。

天津職業技術師範大学の米靖（べい・せい）副校長は、インフラ建設から標準体系の構築へ、設備の提供から人材の共同育成へと、中国の技術の海外進出は絶えず内容を豊富にしており、ますます多くの海外の若者が中国から技術を学び、スキルを高め、中国と外国の協力の新たな力となっていると述べた。（記者/宋瑞、馬博文）