サブブランド脱却へ繋がった秘策のターボ

とびきりのアイデアを、通勤途中にひらめく時だってある。ベントレーの主任技術者、マイク・ダン氏は、グレートブリテン島東部に位置するエセックス州の道端で、市場へ大きなインパクトを与える手段を思いついた。

【画像】バブル絶頂の高速リムジン ターボR アルナージにアズール、ブルックランズ 最新フライングスパーも 全121枚

1980年代のベントレーは、ロールス・ロイスのサブブランドのようになっていた。フォルクスワーゲン傘下の今では、7000台の提供で利益の10％以上を稼ぎ出すことを踏まえれば、対照的な状態にあった。だが、それが存在感を一躍高める秘策になった。



左からベントレー・ターボRと、ベントレー・ターボRT LWB マックス・エドレストン（Max Edleston）

フォードから1983年に移籍してきた彼は、最高出力と最大トルクを5割以上引き上げるべく、翌年にリムジンのミュルザンヌへギャレット社製ターボを搭載した。しかし、手つかずのサスペンションとタイヤは、それを受け止めきれなかった。

現実的な環境では、フォード・エスコートを追いかけることすら難しかった。操縦性の本格的な改良も必要だと気付いたダンは、小さくない予算を確保し、解決へ取り組んだ。

可能性が見出された高性能なミュルザンヌ

新たに設定された、そのハンドリング・オプションでは、サスペンションのダンパーとスプリングが強化され、アンチロールバーも大径化。ボディロールが大幅に抑えられていた。この反響は大きく、注文で最も指定されるオプションになった。

結果的に、速さと操縦性を両立した、本来のベントレーを取り戻すことに成功。取締役会は、ここへ新たな可能性を発見し、ターボRが誕生することになる。



ベントレー・ターボR（1985〜1999年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ターボRでは、改良が加えられたシャシーを標準化。リアサスペンションは再設計され、サブフレームを強化するパナールロッドが与えられた。ベースとなったベントレー・ミュルザンヌ比で、アンチロールバーは前が100％、後ろが60％も強化された。

タイヤはピレリP7で、バネ下重量を削れるロナール社製アルミホイールが履かされた。若者向けのホイールだと毛嫌いしていた、社内デザイナーのマーティン・ボーン氏だったが、ターボRのアイテムは洗練されたデザインだと認めている。

目を見張る水準にあったコーナリング

イタリア南東部、ナルドのテストコースでの試験を経て、334psのターボRはフロントスカートを獲得。高速走行時の抵抗を7％、揚力は15％減らすことに貢献した。0-100km/h加速6.7秒、最高速度217km/hのリムジンには、必要な装備だった。

コーナリングも、目を見張る水準にあった。ボディロールが大幅に抑えられ、加減速時のピッチングも抑制。メルセデス・ベンツ450 SEL 6.9に劣らず、優雅さを保ったまま、峠道を意欲的に走破することができた。



ベントレー・ターボR（1985〜1999年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

メーターパネルには、数10年ぶりにタコメーターが復活。ドライバーズ・サルーンであることを物語ったが、ロングホイールベースのターボRLには、どんな要人でも安楽に過ごせるであろう空間が設けられた。

それから40年余り。ターボチャージャーが生み出す巨大なトルクと、絶妙なサスペンションが生む快適性は健在だろうか。

1980年代の華やかな雰囲気に満ちた姿

今回は、ベントレーを得意とするクラシックカー・ディーラー、グレアム・ハント社のご協力を仰ぎ、2台のターボRを用意した。ラグーン・ブルーの1台は、1987年式。インジェクション・ターボエンジンを積み、アンチロック・ブレーキも実装されている。

2オーナー車で、走行距離は5万8000kmと浅い。ボディもインテリアも、1980年代のバブリーな雰囲気に満ちている。前期仕様のヘッドライトは長方形だが、前オーナーの好みで、1988年式以降の丸目4灯へ交換されているそうだ。



ベントレー・ターボR（1985〜1999年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

後期仕様として、見た目のリフレッシュを託されたのは、社内デザイナーだったグラハム・ハル氏。1986年、彼は手元にあった封筒の裏へ、以降へ受け継がれる4灯のヘッドライトと、ひと回り大きいサイドシルやフロントスカートのスケッチを描いたという。

ロールス・ロイス・コーニッシュやシルバーシャドーの円形ライトはフィットせず、直径約180mmに切ったダンボール4枚をデザインスタジオへ持ち込み、検討したらしい。「フラワー・アレンジメントの経験が活きた瞬間でした」。と彼は振り返っている。

執筆：ネイサン・チャドウィック（Nathan Chadwick）

この続きは、ベントレー・ターボR（2）にて。