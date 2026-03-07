◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」に入った。

6日の台湾戦も「1番・DH」で出場。2回に先制の右越え満塁本塁打を放つなど、3安打5打点で白星発進に大きく貢献していた。

この日のメンバーは1〜8番までが台湾戦と同じ。前日に「9番・捕手」を務めた若月健矢（30＝オリックス）に代わってこの日は坂本誠志郎（32＝阪神）が入った。

▼侍ジャパンのスタメンは以下の通り

1番・DH 大谷翔平（ドジャース）

2番・右 近藤健介（ソフトバンク）

3番・中 鈴木誠也（カブス）

4番・左 吉田正尚（レッドソックス）

5番・三 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一 村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二 牧秀悟（DeNA）

8番・遊 源田壮亮（西武）

9番・捕 坂本誠志郎（阪神）

先発投手・菊池雄星（エンゼルス）