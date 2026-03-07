スポニチ

　◇第6回WBC1次ラウンドC組　日本ー韓国（2026年3月7日　東京D）

　ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」に入った。

　6日の台湾戦も「1番・DH」で出場。2回に先制の右越え満塁本塁打を放つなど、3安打5打点で白星発進に大きく貢献していた。

　この日のメンバーは1〜8番までが台湾戦と同じ。前日に「9番・捕手」を務めた若月健矢（30＝オリックス）に代わってこの日は坂本誠志郎（32＝阪神）が入った。

　▼侍ジャパンのスタメンは以下の通り

1番・DH　大谷翔平（ドジャース）

2番・右　近藤健介（ソフトバンク）

3番・中　鈴木誠也（カブス）

4番・左　吉田正尚（レッドソックス）

5番・三　岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一　村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二　牧秀悟（DeNA）

8番・遊　源田壮亮（西武）

9番・捕　坂本誠志郎（阪神）

先発投手・菊池雄星（エンゼルス）