元シブがき隊の布川敏和（60）が、7日放送のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。還暦を迎え、1人暮らしをしている現状を明かした。

布川は、91年にタレントつちやかおり（61）と結婚し、1男2女が誕生したが、2014年に離婚した。現在は、家族で住んだ自宅を売り、マンションで愛犬と1人暮らしをしているという。長男隼汰（33）長女桃花は芸能界、次女花音さん（25）はデザイナーの道に進んだことも紹介された。

売った自宅については「（離婚後）俺1人で住んでたのよ。だからもったいなくて、部屋が。2階が全部リビングで23畳あった。下はそれぞれの部屋があって。90％断捨離して、10％だけ、新しいマンションに持ってきた」と説明。長女桃花の住まいの近くに住んでいるという。

今は孫の遊ぶのが「俺の第2の人生」と喜ぶ。長女らの子育てを見ながら、つちやと別れた理由についても「子供の相手をしているお母さんは本当大変。元嫁のつちやさんが、3人やってくれてたってことに感謝が、自分もパパ業やっていた時にはそれが見えないんだよね。奥さんには当たり前になっていて、ありがたさが感じられなかった。そういうところだと思う、離婚の原因は」と言及。「細かいちょっとした気遣いができないんだよ。俺がダメだったところ」と反省した。

長男の隼汰も父と対談する形で出演。「基本的には優しいお父さんでした。特に怒ることもなく、いいパパ、って感じです。不自由した覚えも基本はないです」と語ったが、「酒はあんまり…」と、酔った時に問題が発生したことを明かした。隼汰は「テンションあがるから、子供的には早く寝て欲しくて。そのままいくと母親とけんかが始まるから」と、マッサージなどをして父を早く寝かせようとしたが、起きていてしまうため、2階のリビングでけんかが起きたという。「夜中じゅう、どったんばったん。何しているか分からないですけど。細かいのでも嫌だった」と振り返った。

布川は、つちやとけんかになったやりとりを説明。「このチャーハンおいしいね」「あ、そう？」「何だよ、その言い方よ、おいしい、って言ってやってんじゃねえかよ！」「本当はそう思ってないんじゃないの？」「そう思っているから言ってんだろ！」と会話を再現し、「ってなると、ガガガガガ、とでかくなっちゃって、長丁場になって」と語った。

やりとりを聞いた隼汰も「その通りだと思います。本当、細かい所だよね。冷蔵庫そこなのに『お茶持ってきて』とか。何で学ばないんだろう？ って思いながら。言ったら絶対『自分で取ってきて』ってなる」と語った。

ただ現在は良好な関係という。隼汰は「今まで見ている中では一番いい、今の形が。僕も心配事がほぼないし、何より本人の顔色が晴れ晴れしい。できることならずっと、この感じがいい」と語ると、布川も「大丈夫だと思う」と自信を見せながら返答。「60歳で死ぬという設定で生きてきた。もし60歳になったとして、70、80歳まで生きたら、そこは儲けもんじゃん。今60歳になって、さあ、あと何年か、っていうね。だからここで、自分の好きな生き方をしよう、っていう」と、還暦を迎えた生き方を語った。