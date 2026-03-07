元シブがき隊の布川敏和（60）が、7日放送のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。還暦を迎え、1人暮らしをしている現状を明かした。

布川は、91年にタレントつちやかおり（61）と結婚し、1男2女が誕生したが、2014年に離婚した。現在は、家族で住んだ自宅を売り、マンションで愛犬と1人暮らしをしているという。長男隼汰（33）長女桃花は芸能界、次女花音さん（25）はデザイナーの道に進んだことも紹介された。

売った自宅については「（離婚後）俺1人で住んでたのよ。だからもったいなくて、部屋が。2階が全部リビングで23畳あった。下はそれぞれの部屋があって。90％断捨離して、10％だけ、新しいマンションに持ってきた」と説明。長女桃花の住まいの近くに住んでいるという。

現在はタレントの仕事をセーブ。「収入源といっても、ギャラが高いものからやるとかそういうことで仕事を受けてなくて、仕事も半分ぐらい断っちゃっている」と明かした。

さらに、シブがき隊メンバーとの交流についても言及。「会わないね」と明言すると「この間、薬丸（裕英）の誕生日でLINE送ったけどね。仲悪い薬丸にね」と笑いながら「毎年薬丸との誕生日のやりとりはLINEでやっているんだよ」と語った。

さらに「本木（雅弘）はスマホ持ってないっていうテイなんだよね」と明かしながらも「持ってはいるだろ、さすがに」とツッコミを入れた。