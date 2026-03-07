´ÔÎñ¤Î¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¥º§ºÊ¤È¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óàÎÙÉô²°á¤Ç´Ø·¸ÎÉ¹¥¡¡¿©»ö¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×
¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤ÎÉÛÀîÉÒÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉÛÀî¤Ï¡¢91Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤Á¤ä¤«¤ª¤ê¡Ê61¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤À¼«Âð¤òÇä¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°¦¸¤¤È1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹ÃËÈ»ÂÁ¡Ê33¡ËÄ¹½÷Åí²Ö¤Ï·ÝÇ½³¦¡¢¼¡½÷²Ö²»¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Çä¤Ã¤¿¼«Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÎ¥º§¸å¡Ë²¶1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éô²°¤¬¡£2³¬¤¬Á´Éô¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç23¾ö¤¢¤Ã¤¿¡£²¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£90¡óÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Æ¡¢10¡ó¤À¤±¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ä¹½÷Åí²Ö¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¤ÏÂ¹¤ÎÍ·¤Ö¤Î¤¬¡Ö²¶¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È´î¤Ö¡£Ä¹½÷¤é¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Á¤ä¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»Ò¶¡¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏËÜÅöÂçÊÑ¡£¸µ²Ç¤Î¤Ä¤Á¤ä¤µ¤ó¤¬¡¢3¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¥Ñ¥Ñ¶È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡¢Î¥º§¤Î¸¶°ø¤Ï¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÙ¤«¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤Ä¤Á¤ä¤È¡È¤ªÎÙ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¸µ²Ç¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Éô²°ÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¸µ²Ç¤Î¡¢¤Ä¤Á¤ä¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤À¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤ÎOK¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¸þ¤³¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤Ä¤Á¤ä¤µ¤ó¤¬ÈÕ¤´ÈÓ¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤ìºî¤Ã¤¿¤±¤É¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¾Æ¤¤½¤Ðºî¤Ã¤Æ¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÎÙ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¢¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¡Ø¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£¡Öº£¡¢°ìÈÖÃç¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¤Ä¤Á¤ä¤Î²È¤Ç²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ÎÈ»ÂÁ¤âÉã¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ë·Á¤Ç½Ð±é¡£È»ÂÁ¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¡¢º£¤Î·Á¤¬¡£ËÍ¤â¿´ÇÛ»ö¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤êËÜ¿Í¤Î´é¿§¤¬À²¤ìÀ²¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÛÀî¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÊÖÅú¤·¤¿¡£
ÉÛÀî¤Ï¡Ö60ºÐ¤Ç»à¤Ì¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢70¡¢80ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÏÌÙ¤±¤â¤ó¤¸¤ã¤ó¡£º£60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢¡¢¤¢¤È²¿Ç¯¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿À¸¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£