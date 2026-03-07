¡Ö°åÎÅÈñ¤ÏÇ¯18Ëü±ß¡ÄÏ·¸å»ñ¶â¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¹¹Ç¯´ü¤ÇÉØ¿Í²Ê¤È¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤¦52ºÐ½÷À¡¡¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â»È¤¨¤ë°åÎÅÈñÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹À©ÅÙ¤È¤Ï¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹52ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£É×¡Ê55ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï½µ4Æü¡¢1Æü5»þ´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï¤ª¤è¤½120Ëü±ß¡£É×¤Î¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»¤¿À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃù¶â¤Ï300Ëü±ß¡¢Ï·¸å¤¬ÉÔ°Â¡Ä¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×55ºÐÆÈ¿È¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÇº¤ß
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ°Ø©¤äÉÔÌ²¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉØ¿Í²Ê¤È¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·î1²ó¤º¤ÄÄÌ±¡¤·¡¢ÌôÂå¤ò´Þ¤á¡¢Áë¸ý¤Ç»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤Ï·î¤Ë1Ëü5000±ßÁ°¸å¡£Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È18Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢É×¤â·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç·ì°µ¤È·ìÅüÃÍ¤Î°Û¾ï¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£²È·×Êí¤ò¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¡¢¡Ö°åÎÅÈñ¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤¿¤é¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤À¤·¡¢°åÎÅÈñ¤Î½õÀ®¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ß¡¢²¿¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²æËý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°åÎÅÈñÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÆ¯¤Êý¤ä¼ýÆþ³Û¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê3¤Ä¤ò¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÎã¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È¤È¤â¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÁ°Äó¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬°åÎÅÉÔ°Â¤ò¿¼¤á¤ë
ÆüËÜ¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡Ö½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ÉéÃ´·Ú¸º¡×¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÐ¾Ý³°¡×¡¢¡Ö¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤¬¹¤¬¤ê¡¢À©ÅÙ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë50Âå½÷À¤Ï¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÊÑ²½¡×¡¢¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÏ·¸åÉÔ°Â¡×¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²È·×¤ò°µÇ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¡¢¼õ¿Ç¹µ¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸º¤é¤¹3¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ³èÍÑ
¢¦¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡Ã¡Ö·î¤Î¾å¸Â¡×¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1¥«·î¡ÊÆ±°ì·î¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤´¤È¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁÀè¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤óÀ¤ÂÓ¡ÊÉ×¤¬²ñ¼Ò°÷¡¦Ç¯¼ýÌó500Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
8Ëü100±ß¡Ê½êÆÀ¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿´ð½à³Û¡Ë+¡ÊÁí°åÎÅÈñ¡¼26Ëü7000±ß¡Ë¡ß1%
²¾¤ËÆþ±¡¤ä¸¡ºº¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢·î¤ÎÁí°åÎÅÈñ¤¬30Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Áë¸ý¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¡Ê3³äÉéÃ´¡Ë¡§9Ëü±ß
¡¦¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¡§8Ëü100±ß+¡Ê30Ëü±ß-26Ëü7000±ß¡Ë¡ß1%=8Ëü100±ß+330±ß=8Ëü430±ß
¢ÍÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë³Û¡§9Ëü±ß-8Ëü430±ß=9570±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áë¸ý¤Ç¤Ï9Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÆü9570±ß¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¤ª¤è¤½8Ëü430±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÀ©ÅÙ¡ÊÀº¿ÀÄÌ±¡¡Ë¡ÃÄÌ±¡Èñ¤¬¸¶Â§1³ä¤Ë
¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤ËÁý¤¨¤ë¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¡¢ÉÔÌ²¾É¤Ê¤É¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÀ©ÅÙ¡ÊÀº¿ÀÄÌ±¡°åÎÅ¡Ë¤¬»È¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¸¶Â§3³ä¤«¤é1³ä¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ·î³Û¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¡Ê0±ß¡Á2Ëü±ß¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÂÌ¾¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ï»ØÄêÀ©¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¼£°å¤Ø¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¦£°åÎÅÈñ¹µ½ü¡ÃÇ¯Ëö¤Ë¡ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¡É¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤
1Ç¯´Ö¡Ê1·î¡Á12·î¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬10Ëü±ß¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½êÆÀ¤Î5¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¥ì¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Ç»¡Âå¡¦ÌôÂå
¡¦ÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¡Ê¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡Ë
¡¦²ÈÂ²Ê¬¤Î°åÎÅÈñ¡ÊÀ¸·×¤¬Æ±°ì¤Ê¤é¹ç»»²Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Î©»Ù±ç°åÎÅ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°åÎÅÈñ¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÖÊÉ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤Ç±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö³¬ÃÊ¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ç¼£°å¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊ¡»ãÁë¸ý¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÁë¸ý¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÆ°¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿º£¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë