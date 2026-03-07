「資産運用の損切りラインは絶対に守っています」年収500万円・46歳女性のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「水道光熱費や通信費は節約しにくいので、食費の節約を頑張るしかない。ご飯や作り置きおかずを冷凍したり、まとめ買いをしたりしながら、我慢し過ぎずバランスを保っている」
どうしても、かさんでしまう食費のやりくりに苦労している状況が垣間見えます。
・家族構成：独身（子なし）
・職業：事務
・年収：500万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：1万8000円
・間取り：3LDK
・食費：2万5000円
・交際費：5000円
・電気代：1万円
・ガス代：4000円
・水道代：3000円
・通信費：1万2000円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは「サブスクは動画と音楽と電子書籍それぞれ1つずつしか契約しない。資産運用における損切りラインは絶対に守っています」と教えてくれました。
将来の生活については「資産運用で少しずつ堅実に利ざやを稼いでいきたい。日経平均株価に連動するインデックスファンドを中心に保有したい」と、計画的に、そして綿密に資産の形成を行っている様子です。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
