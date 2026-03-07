韓国戦の先発メンバー発表、大谷は初戦に続き「1番・DH」

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始19時8分）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は、WBC初戦に続き「1番・指名打者」で先発出場する。

大谷は6日のチャイニーズ・タイペイ戦では2回に右越えへ先制の満塁弾。初回の右翼線二塁打、2回の右前適時打と合わせて3安打5打点の大暴れを見せた。WBCでは初の2試合連発の期待がかかる。

日本代表に初選出された菊池雄星投手（エンゼルス）が先発マウンドに上がる。2日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）では初回に3失点を喫したが、その後は3回2安打無失点と立ち直った。マリナーズ時代の2019年以来7年ぶりとなる東京ドームでチームを勝利へ導けるか。

韓国はWBC直近3大会はいずれも1次ラウンドで敗退している。キム・ヘソン内野手（ドジャース）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）をはじめ、ジャメイ・ジョーンズ外野手（タイガース）、デーン・ダニング投手（マリナーズ）を招集。強豪復活となるか。（Full-Count編集部）