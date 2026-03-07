Image: Amazon

これほどまでに「新生活」に向けたガジェットがあっただろうか。

現在Amazonで開催されている新生活セールでは、さまざまなアイテムが安くなっています。ガジェットから栄養を得ている僕らは、ついそれらばかりに目が行ってしまいますが、リアルに新生活の必需品じゃね？と感じているアイテムがこちらです。

カシオ ラベルライター ネームランドi-ma 4,980円 Amazonで見る PR PR

カシオのラベルライター。セールで17％OFFの4,980円です。

ちびっ子のいるご家庭、特に新入園、新入学を控えたシーンでは、生活必需品レベルだというのに、この値段で出してくれるカシオとAmazonには頭が上がりません。

スマホアプリで手軽に印刷。テープを変えれば布にも転写OK

このラベルライター、スマホ専用モデルなのでかなりコンパクト。絵文字も使えてスマホから簡単に印刷できるのがいいですねー。

また対応するテープラインナップも広くて、一般的なシールタイプのみならず、別売りですけどクラフトテープやアイロン布テープ、布転写テープなどもサポートしているので、身の回りのもの何でもお名前付けられますよ！

入園・入学を控えたご家庭では、面倒で時間のかかる名前書き作業から救ってくれますし、部屋の整理整頓も捗ります。一家に一台レベルで便利なので、安いうちにポチっておいてください。

ラベルライターは救済です。

Source: Amazon