MLB公式が大谷翔平の満塁弾に即反応

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に満塁本塁打を放った。その5分後、MLB公式が投稿した“1枚”が大きな話題となっている。

本番の大舞台でいきなり魅せた。2回1死満塁の絶好機で迎えた第2打席、相手投手が投じたカーブを捉えると、打球は右翼席へ飛び込む先制のグランドスラムとなった。打球速度165キロ、飛距離112メートルの衝撃的なアーチにスタンドは熱狂。MLB公式X（旧ツイッター）は即座に反応し、大谷のスイングに東京の景色と桜が舞う演出を加えた画像を投稿した。

さらに「2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へようこそ。敬具 現職のMVPより」と粋なメッセージを添えた。“大本営”の迅速な対応に「なんて美しい」「仕事の早いところ好き」「泣けてくる」「NPBにも見習ってほしいもんだね」「仕事が早い」「画像カッコよすぎる」「本家の投稿が粋すぎる」「NPBも頼むからこれぐらい追いついて」と、クオリティとスピードを絶賛するコメントが相次いだ。

一方で“注文”をつけるファンも。画像には「Shohei Ohtani」「大谷翔平」の文字も添えられたが、細い書体でややインパクトに欠けていた。「漢字フォントがクソダサすぎて」「フォントがカッコ悪いな笑」「なんでフォントこんな細いのwww」といったツッコミもする声もあった。（Full-Count編集部）