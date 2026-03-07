『名探偵コナン』リアル脱出ゲームが開催決定！ 劇場最新作“ムビチケ前売券”購入者限定企画も用意
『名探偵コナン』とコラボレーションしたリアル脱出ゲーム（通称「コナン脱出」）の最新作が、夏から、全国各地で開催される。
【写真】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連動！ 限定の謎解き企画も
■『名探偵コナン』の世界への没入感満載
今回、2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と『名探偵コナン』のコラボで開催される「コナン脱出」は、コナン達と協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る、体験型ゲーム＆イベントの最新作。
「推理要素が本格的で面白かった！」、「キャラクターたちと共闘できて感激した！」など、毎年好評の声が多数寄せられるという本イベントは、『名探偵コナン』の世界への没入感満載で、ファンは大興奮すること間違いなしの内容だ。
また、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のムビチケ前売券購入者限定で遊べる謎解き企画「ハイウェイに舞う脅迫状の謎」の実施も決定。萩原千速、横溝重悟とともに、脅迫状の謎を解き明かすオリジナルストーリーで、プレイスタートや詳細発表は4月10日（金）となるため、ムビチケID（購入番号＆暗証番号）を大切に保管してほしい。
なお、「コナン脱出」の詳細は4月に発表予定。特設サイトにて続報のチェックが必要だ。
