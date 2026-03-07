アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間となりました。アメリカメディアは6日、トランプ大統領がイラン攻撃で地上部隊の派遣に強い関心を寄せていると報じました。

トランプ大統領は6日、SNSに「イランとの合意は無条件降伏以外はあり得ない！」と投稿しました。ニュースサイト「アクシオス」の取材ではイランが「もはや戦えない状況を指す可能性もある」として、必ずしも正式な全面降伏ではない可能性も示唆しました。またCNNの取材には、イランがアメリカやイスラエルに友好的な国になるのであれば民主的な国家になる必要はないとの考えを示しました。

一方、NBCは6日、複数の政府高官などの話として、トランプ氏がイラン攻撃で地上部隊を派遣することに個人的に強い関心を示していると報じました。トランプ氏は側近や共和党幹部らに戦争終結後の構想を説明しながら、地上部隊の派遣について議論したということです。ただ、話し合われた作戦は大規模なものではなく、特定の標的に対し少数の部隊が実行するものだったということです。

トランプ氏はこれまで、地上部隊に関しての決定は下していないとされています。ホワイトハウスのレビット報道官は声明で「事情に精通していない匿名の情報源の推測に基づいている」として、報道を否定しました。