THE ALFEE・坂崎幸之助、自宅のベランダに咲く花＆冬眠から目覚めたペットを紹介 “春の訪れ”を知らせる投稿にファンから「綺麗に咲きましたね」「斬新な春の感じ方」の声
ロックバンド・THE ALFEEの坂崎幸之助（71）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅のベランダに咲いた花や飼育している亀を披露した。
【写真】「斬新な春の感じ方」坂崎幸之助が公開した自宅のベランダに咲く花＆冬眠から目覚めたペット
坂崎は2日、「我が家のベランダも、春はもうすぐそこに」とつづり、開花した梅の花を披露。ハッシュタグで「#3月#春#ポカポカ陽気#ワクワク#花粉」と添えており、どんどん近づく春に心躍らせているようだった。
また、次の日には「昨日のベランダの開花に続いて、ウチのテキサスゴファーガメが数ヶ月ぶりに目覚めて、動き出しました」と冬眠から目覚めたペットのカメも披露。「久しぶりに小松菜も食べたよ」と元気な様子を明かし、「ベランダとカメで春を実感する我が家って 笑笑」とユーモアを交えつつ、春の訪れを喜んだ。
この投稿にファンからは、「素敵ですね」「綺麗に咲きましたね」「一足先に春を感じさせてくれてありがとうございます」「カメさん美味しそうに食べてて可愛い」「愛嬌のあるお顔のカメさん」「斬新な春の感じ方 さすが幸ちゃん」などのコメントが寄せられている。
