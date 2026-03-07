【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、プエルトリコと米国でも１次ラウンドが始まり、２大会ぶりの頂点を目指すＢ組の米国、優勝候補の一角のＤ組のドミニカ共和国が大勝発進した。

米国１５―５ ブラジル

米国は一回、ジャッジの２ランで先制。その後も着実に加点し、終盤に突き放した。ブラジルは１９四死球と投手陣が乱調だった。

沸き起こる「ＵＳＡ」コール

米国の試合前記者会見で、台湾戦で満塁本塁打を放った日本の大谷（ドジャース）の活躍が話題に上った。昨季２年連続でサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いたスクバル（タイガース）は「目が覚めたら大谷翔平がグランドスラムを打っていたよ。『（いつもと）何も変わっていない』と思った」と苦笑いした。

変わらないのは、米国主将のジャッジ（ヤンキース）も同じだった。一回、初出場となったＷＢＣでの最初の打席。「ネクストバッターズサークルでは心臓がドキドキしていた」と振り返ったが、３ボールから真ん中のスイーパーを捉えた打球は左中間席へ。先制２ランとなり、「ＵＳＡ」コールが沸き起こった。

「現実ではないような雰囲気だった。大会が進むにつれて、こういう瞬間がもっとあるのを楽しみにしている」とジャッジ。現役最強打者のＷＢＣが始まった。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）