¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Þ¤¿¤Þ¤¿¼ºÂÖ¡ª¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬Í½Áª·ç¾ì¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÍ½Áª¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¡££¶Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥È¤ØµÕÌá¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥³¡¼¥¹¾å¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Æ£Ð£²¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÁö¤ì¤¿¤¬¥¿¥¤¥à¤ÏÂ¾¼Ö¤«¤éÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£Æ£Ð£³¤Ç¤Ïº£ÅÙ¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿´Î¿´¤ÎÍ½Áª¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÄËº¨¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¸ø¼°£Ø¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¤ÏÍ½Áª£±£·°Ì¡£¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÍ½Áª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ä«¤ÎÌäÂê¤Î¸å¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò½¤Éü¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹£³£¶£µ¡×¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅ±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£