¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£²£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËàÃÙ¹ïá¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Ï¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬³ÕµÄ¤ËÃÙ¹ï¡£½°±¡Ê¸Éô²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀ°Ñ°÷Ä¹¡Ê¼«Ì±¡Ë¤âÆ±Æü¡¢Íý»ö²ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬Î®²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃÙ¹ï¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ×¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ã¤ÆÁ´°÷Ë»¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì±þ¹ñ¸¢¤ÎºÇ¹âµ¡´Ø¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë²ñµÄ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ»þ¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Îã¤¨¤ÐË¡°Æ¤¬ºÎ·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÀ¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¹ï¤Ï¤Í¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¸À¤¤ÌõÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢Á´¤¯Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤éÌ±´Ö¤À¤È¡¢¤½¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤«ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó³«¤¤¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤¹¤°¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹©É×¤Ã¤Æ¹ñ²ñ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÀâ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤«¡©¤Î³ÎÇ§¤È¤«¡¢¤¢¤È¼þ¤ê¤Ë¶¼Ç÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¡£Í×¤Ï¡¢¤³¤³¡Ê¥«¥á¥éÁ°¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡Ø¤ªÁ°»¿À®¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡Ê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ñ²ñ¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¡×¤Ë±Ò»ë¤¬¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µÄ°÷¤Î°ÂÁ´¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤âÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ñ¸¢¤ÎºÇ¹âµ¡´Ø¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£