ともにプロ野球・楽天の監督を務めた平石洋介さんと今江敏晃さんがそろって７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。中学、高校のチームメイトコンビならではの秘話を披露した。

今回のテーマは「黄金コンビ」。

２人は名門・ＰＬ学園でも先輩と後輩。前回、コンビで同番組に出演した後の反響について、平石さんは「前回、めちゃくちゃ反響があって『めっちゃ良かった』っていう反面、多数の方から『今江、ヤバない？』とか『今江の態度、ありなん？』とか、よう言われるんです」と今江さんの自身に対する態度への批判の声があったことを明かした。

「去年くらいからメールで『平石』とか、僕に対して（呼び捨て）…。変換で『平石』と打ったら『さん』がつくじゃないですか？ 普段から『平石』って打ってるんですよ。何回も『平石』ってメールが来てね。ひどいもんですよ」と訴えたところで今江さんは「聞いてくださいよ。前回、初めてこのコンビで出させていただいて。テレビ局側の方から『誰かいい人いないか？』って言われて『平石さんがいいな』と思って誘ったわけですよ。僕のおかげで（テレビ番組に）出れてるんですよ」と反論。

この言葉に平石さんは「確かに仕事をいただくようになってるんですよ」と苦笑していた。