◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。大谷翔平投手（31＝ドジャース）が試合前練習で連日のフリー打撃を行ったことに自身の考えを語った。

報道陣から、会見前に行われた日本の試合前練習で吉田、村上、佐藤輝らと言葉を交わしながらフリー打撃で快音を連発。この日も150メートルの特大弾を見せつけ、ファンだけでなくグラウンド内の選手や関係者を驚かした。

そのことについて質問が飛ぶと、指揮官は「普段は中（室内）でバッティング練習しているというふうに聞いてますけど、まあ昨日も、本来は中でっていうところだったんですけど。ファンの皆さんにね、そういうのをお見せしたいっていう気持ちもあるのかなとも思いますし、それだけね、状態がいいのかなっていうふうに思ってます。のへんはもう、全部大谷選手に任せていますんで。その中でもね、ファンの方が見られたっていうのは非常に良かったのかなと思ってます」と語った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜