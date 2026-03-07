「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）

プロ４年目の皆吉愛寿香（２５）＝フリー＝がこの日２バーディー、１ボギーの７１でラウンド。３日連続アンダーパーという安定したプレーで通算６アンダーとし、前日の８位から５位に浮上した。

前半はすべてパー。１０番でボギーを叩き、その後は終盤まで耐えた。「（比較的バーディーを取りやすい）１８番で戻して、パープレーで上がれたら」と考えていたが１７番で先にバーディーが出て、結局連続バーディーフィニッシュとスコアを一つ伸ばすことができた。

３日目を終えての５位という数字に「びっくりです」と皆吉。昨年のステップアップ（下部）ツアー２位という資格で今季前半戦出場権を得た。オフにはこの琉球ＧＣを含め「６、７カ所」、トーナメント会場に足を運んでイメージを作ってきたことも、いい作用を生んでいるようだ。

加えてここ数年悩んでいたドライバーが、シャフトを変えて「飛距離が戻った」ことも大きい。「得意のアイアンを使える機会が増えました」という。

鹿児島の同郷で「すごい方」と尊敬する勝みなみとも、これまで何度かラウンドし「楽しく話してても、いざプレーという時の集中力はすごい」という学びも成長につなげている。

過去３年は出場１０試合で予選突破が３度、ベストフィニッシュは５２位。今大会の予選突破者は５１人のため、棄権などがない限り自己ベスト更新は確定。あとは伸ばせるだけ伸ばすだけ。勝が主戦場とする米ツアーに乗り込むという夢に向かい、実績を重ねていく。