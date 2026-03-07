歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。まるで「妹のような存在」だという意外な人物を明かした。

この日はお笑い芸人のカンニング竹山がゲスト出演。プライベートでの交流を明かす中、竹山は「もはやもう僕じゃないですか。もはや僕の妻ですか、仲良いの」と和田と竹山の妻との関係に言及。

アシスタントの垣花正アナウンサーも「竹山さんの奥さん、僕も時々一緒にアッコさんの家で飲ませていただきますけど、もうプロです。アッコさんの扱いのプロ。こんな人は芸能界でもいない。めちゃくちゃアッコさんと波長が合うし、気遣いすぎないんですよ。アッコさんに」と絶賛すると、和田も「優しい良い子でしょ？もう本当ね、ほっとするの、私。だって一緒に旅行行ったのよ。台湾まで」と関係の深さを明かした。

垣花アナは「そんなことできる人いない」と感心。和田も「いないわよね。行こうとも思わないの。で、朝の8時何分発なのよ、JALで。そこでウェルカムドリンクでシャンパン来るから、“これはないよね、朝からは”って。“いえ、私はいただきます”“へえー？”とか言いながら。グッと飲むから。“私もいただく”って」と苦笑した。

垣花アナが「遠慮しないです。アッコさんに遠慮しない。それが凄い」と続けると、竹山は「たぶん芸能人じゃないからじゃないですか？現場でのアッコさんとか見たことない訳で、テレビでのアッコさんしか知らないから。で、会ってみたら意外と優しいって」と笑った。

妻の性格についても「性格もやっぱ合うみたいですよ」と竹山。「2人とも、さっぱりしてるじゃないですか。なんか言いたいことお互い言う人だし、合ってるみたいですね、どうも」とした。

和田は「本当に。妹みたいに思う子なんだけど、私に言わせると、いない時言うと、ご主人がいるのに言うのは嫌なんだけど。本当に困った子で、1人ででも飲みに行くのよ。中野とか池袋。いつも私が聞いて、酔っ払って、階段から落ちて足挫いたりしてるのよ。あれ直らないのかな」と首をひねった。