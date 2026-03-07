◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦する。C組も3日目を迎え、準々決勝進出となる上位2カ国の行方もうっすらと見えてきた。

ナイターの日本―韓国戦を前に、オーストラリアが2勝0敗、日本と韓国が1勝0敗、台湾が1勝2敗、チェコが3敗。チェコは日本―韓国の勝敗の行方を前に1次ラウンド敗退が決まった。

1次ラウンドはA〜D組で5チーム総当たり。各組上位2チームずつが準々決勝に進む。順位は勝率で決め、並んだ場合は当該チームとの対戦成績。それでも決まらない場合は当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。

日本は韓国戦に勝利した場合、8日のオーストラリア戦に勝てば、その時点でC組1位が確定する。日本が3連勝した場合、韓国―オーストラリア戦は9日に組まれており、どちらかが2敗する計算。その場合、3勝1敗の1チームとたとえ並んでも、直接対決で勝利している日本が1位で準々決勝進出となる。

日本が韓国に敗れた場合は、自力での準々決勝進出には8日のオーストラリア戦勝利が必須となる。