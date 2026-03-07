気象庁の週間天気予報（3⽉8⽇～3⽉14⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、曇りや雪または⾬の降る⽇が多いものの、11⽇は晴れる所が多いということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～12日（木）雪雨シミュレーション

東⽇本太平洋側と⻄⽇本は、曇りまたは晴れの⽇が多いものの、12⽇は⾬の降る所がある見込みです。

沖縄・奄美は、雲が広がりやすく、10⽇から12⽇は⾬の降る所があるということです。

雪と雨のシミュレーションをでは、関東地方は明日の未明、東京都・神奈川県・千葉県などの一部地域で雪雲の予想となっています。



▶7日（土）～12日（木）3時間ごとの雪雨シミュレーション

7日（土）の雪雨シミュレーション

気象庁によりますと。前線を伴った低気圧が三陸沖を北北東へ進んでいます。



東京地方は、きょう（７日）は、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りになるということです。



８日は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ朝晩曇りで、明け方まで雪や雨の降る所があるということです。



伊豆諸島では、雨や雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。



【関東甲信地方】

関東甲信地方は、晴れや曇りで、雪の降っている所があります。



７日は、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、晴れや曇りとなり、長野県や関東地方北部では雪となる所があるということです。



８日は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所があるということです。



関東地方と伊豆諸島の海上では、７日から８日にかけて、うねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。

８日（日）

９日（月）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。