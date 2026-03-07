【東京首都圏で今夜雪？】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野 関東甲信7日（土）～12日（木）3時間ごと雪雨シミュレーション【気象庁7日午後5時シミュレーション更新】
気象庁の週間天気予報（3⽉8⽇～3⽉14⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、曇りや雪または⾬の降る⽇が多いものの、11⽇は晴れる所が多いということです。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～12日（木）雪雨シミュレーション
東⽇本太平洋側と⻄⽇本は、曇りまたは晴れの⽇が多いものの、12⽇は⾬の降る所がある見込みです。
沖縄・奄美は、雲が広がりやすく、10⽇から12⽇は⾬の降る所があるということです。
雪と雨のシミュレーションをでは、関東地方は明日の未明、東京都・神奈川県・千葉県などの一部地域で雪雲の予想となっています。
▶7日（土）～12日（木）3時間ごとの雪雨シミュレーション
7日（土）の雪雨シミュレーション
気象庁によりますと。前線を伴った低気圧が三陸沖を北北東へ進んでいます。
東京地方は、きょう（７日）は、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りになるということです。
８日は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ朝晩曇りで、明け方まで雪や雨の降る所があるということです。
伊豆諸島では、雨や雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、晴れや曇りで、雪の降っている所があります。
７日は、日本付近は次第に西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、晴れや曇りとなり、長野県や関東地方北部では雪となる所があるということです。
８日は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所があるということです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、７日から８日にかけて、うねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。
８日（日）
９日（月）
10日（火）
11日（水）
12日（木）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。