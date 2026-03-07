GK中村航輔がPK戦で2本ストップ! C大阪が得意のホーム清水戦をモノにして3試合ぶり白星
[3.7 J1百年構想リーグWEST第5節 C大阪 0-0(PK4-2) 清水 ヨドコウ]
J1百年構想リーグWESTで8位につけるセレッソ大阪は7日、第5節で7位清水エスパルスをホームに迎え、0-0からのPK戦を4-2で制した。連敗を2で止める3試合ぶりの白星。清水は2戦連続のPK負けとなった。
昨季リーグ戦はC大阪の2戦2勝。さらにホームでは直近20戦1敗と清水を圧倒していたC大阪は、立ち上がりから前線のFW櫻川ソロモン、MF横山夢樹、MF中島元彦、MFチアゴ・アンドラーデを中心に相手ゴールを襲う。しかし、GK梅田透吾の好セーブなどもあり、スコアレスで前半を終えた。
ハーフタイム明けからも攻勢を続ける中、後半44分に右サイドのDFディオン・クールズが深い位置から折り返す。MF本間至恩が右足のボレーで合わせるも、ゴール右へ外れた。
直後の後半45分には櫻川がドリブルでペナルティエリア右に運び、フリーのMF柴山昌也にパス。だが、柴山が左足で放ったシュートはゴール左へ外れ、試合はそのまま0-0で終了を迎えた。
PK戦ではGK中村航輔が先攻・清水の1人目と4人目のシュートをストップ。後攻のC大阪は4人目まで全員が成功し、PK4-2で今季ホーム初勝利をつかんだ。
J1百年構想リーグWESTで8位につけるセレッソ大阪は7日、第5節で7位清水エスパルスをホームに迎え、0-0からのPK戦を4-2で制した。連敗を2で止める3試合ぶりの白星。清水は2戦連続のPK負けとなった。
昨季リーグ戦はC大阪の2戦2勝。さらにホームでは直近20戦1敗と清水を圧倒していたC大阪は、立ち上がりから前線のFW櫻川ソロモン、MF横山夢樹、MF中島元彦、MFチアゴ・アンドラーデを中心に相手ゴールを襲う。しかし、GK梅田透吾の好セーブなどもあり、スコアレスで前半を終えた。
直後の後半45分には櫻川がドリブルでペナルティエリア右に運び、フリーのMF柴山昌也にパス。だが、柴山が左足で放ったシュートはゴール左へ外れ、試合はそのまま0-0で終了を迎えた。
PK戦ではGK中村航輔が先攻・清水の1人目と4人目のシュートをストップ。後攻のC大阪は4人目まで全員が成功し、PK4-2で今季ホーム初勝利をつかんだ。