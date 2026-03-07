藤枝vs磐田 試合記録
【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節】(藤枝サ)
藤枝 1-1(PK6-5)磐田
<得点者>
[藤]三木仁太(38分)
[磐]グスタボ・シルバ(26分)
<退場>
[藤]菊井悠介(45分+5)
<警告>
[藤]岡澤昂星(19分)、永野修都(35分)、菊井悠介(45分+4)、松木駿之介(53分)
[磐]川合徳孟(44分)
主審:椎野大地
├プレーと関係ないところで退場者発生も…槙野藤枝、磐田の猛攻凌いでPK戦勝利!!
└10人で磐田の猛攻凌いだ藤枝・槙野智章監督「相手の攻撃は怖くなかった。アイディアもなかった」
藤枝 1-1(PK6-5)磐田
<得点者>
[藤]三木仁太(38分)
[磐]グスタボ・シルバ(26分)
<退場>
[藤]菊井悠介(45分+5)
<警告>
[藤]岡澤昂星(19分)、永野修都(35分)、菊井悠介(45分+4)、松木駿之介(53分)
[磐]川合徳孟(44分)
主審:椎野大地
├プレーと関係ないところで退場者発生も…槙野藤枝、磐田の猛攻凌いでPK戦勝利!!
└10人で磐田の猛攻凌いだ藤枝・槙野智章監督「相手の攻撃は怖くなかった。アイディアもなかった」