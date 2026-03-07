RB大宮決めれば勝利のPKを連続失敗…いわきに敗れ今季初黒星
[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 いわき1-1(PK5-4)大宮 ハワスタ]
いわきFCが4連勝と好調だったRB大宮アルディージャを1-1から突入したPK戦の末に下した。いわきは連敗を2でストップした。
90分勝ちの4連勝と好スタートを切っていた大宮は、この日も先制点を奪う。後半29分、左サイドへの展開からDF加藤聖がクロスを上げると、MF泉柊椰が頭で合わせる。背番号14はこれで3戦連発となった。
しかしこの日はリードを守り切ることができなかった。後半38分、いわきはMF山中惇希が右サイドからCKを蹴ると、ニアでGKの前に入ったFW加藤大晟が体ごと押し込んで同点弾を決めた。
PK戦では先攻のいわきのシュートをGKトム・グローバーが連続ストップ。しかし大宮は決めれば勝利となる4人目の山本桜大と5人目の加藤聖がいずれも枠に当てて失敗する。
決着ついたのは7人目。先攻で成功させたいわきは、後攻で蹴った大宮MF加藤玄のシュートをGK佐々木雅士が止めて勝利を掴んだ。
