仙台が開幕5連勝で首位キープ! 2位湘南とPK戦突入もGK林彰洋が好セーブ
[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 仙台 1-1(PK4-2) 湘南 ユアスタ]
ベガルタ仙台が開幕5連勝で首位をキープした。J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節が7日に開催され、ユアテックスタジアム仙台で首位の仙台と2位の湘南ベルマーレが対戦。1-1で突入したPK戦を仙台が4-2で制した。
首位攻防戦で先手を取ったのはホームの仙台。前半23分、DF高田椋汰がペナルティエリア手前の右でこぼれ球を拾い、前方のMF五十嵐聖己につなぐ。五十嵐が右足でクロスを送ると、ニアに入ったFW小林心が低い体勢からヘッドで押し込み、今季初ゴールを挙げた。
後半14分にはカウンターからペナルティエリア右の五十嵐がワンタッチでグラウンダーのクロス。FW岩渕弘人が右足で流し込むが、オフサイドで得点は認められない。
すると後半38分に湘南が追いつく。左サイドでのボール奪取からMF石橋瀬凪が中央へパス。FW渡邊啓吾の落としをMFアルトゥール・シルバが右足でゴール右に蹴り込み、2戦連発の今季2ゴール目を記録した。
そのまま1-1で決着がつかず、勝負の行方はPK戦へ。仙台はGK林彰洋のシュートストップもあり、PK4-2で勝利を収めた。これで2度のPK勝ちを含む開幕5連勝。湘南は開幕戦以来の黒星を喫し、連勝が3で止まった。
