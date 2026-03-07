FC東京が5万2934人の国立で圧巻ゴールショー! 長倉が開始32秒弾、佐藤龍之介FC東京初ゴール、ヒアン後半開始49秒弾で横浜FM撃破
[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]
J1百年構想EASTは7日に第5節を行った。5万2934人が集った国立競技場でのFC東京と横浜F・マリノスの対戦は、FC東京が3-0で快勝。開始1分経たずしてFW長倉幹樹が先制点を挙げ、16分にはMF佐藤龍之介がFC東京復帰後初ゴールを決める。後半開始早々にFWマルセロ・ヒアンがダメを押した。
前節・柏レイソル戦で初黒星を喫したFC東京はDF稲村隼翔に代えて、レンタルから復帰したDF大森理生が初先発。前節・東京ヴェルディ戦で今季初白星を手にした横浜FMは、前節からメンバーを変えずに今節に臨んだ。[両スタメンはコチラ]
開始32秒でスコアが動く。FC東京はMF橋本拳人、DF室屋成から右サイドに渡ったボールをMF佐藤恵允が右足で最前線にスルーパス。相手の最終ラインの裏に抜けた長倉が左足ダイレクトでゴールに流し込み、先制ゴールを挙げた。
さらに前半16分、FC東京が追加点。中盤でパスを受けた長倉が左サイドに展開すると、佐藤龍が単騎突破へ。鋭いカットインでPA左に入り込んで右足を一閃し、DF井上太聖の股下を通すニアサイドへのシュートを放つ。GK木村凌也に触れられるも、ボールの勢いは落ちずにゴールに刺さった。“ロス五輪世代”の19歳は初の国立で、そしてFC東京で初ゴールを挙げた。
勢いが落ちないFC東京は前半終了までチャンスを作り続ける。一方、横浜FMは攻めに転じることができないまま、0-2で前半を折り返した。
横浜FMはハーフタイムで2枚替え。DFジェイソン・キニョーネスと、イエローカードを受けているMF喜田拓也を下げ、DF諏訪間幸成とMF木村卓斗が入った。
後半開始から49秒、FC東京が再び開始からすばやくゴールを決める。DFアレクサンダー・ショルツとMF常盤亨太がFW谷村海那がボールを奪うと、ショルツがそのままドリブルで前進。最前線にスルーパスを通し、ヒアンが突破から右足シュートを放つ。ゴール左ポストに当たるも、こぼれ球を押し込んで3点目とした。
横浜FMは後半13分、DF角田涼太朗が負傷でプレー続行不可能に。代わってFW宮市亮が右SBに入り、井上が右CBに入った。19分にはMF遠野大弥を下げ、MF天野純が出場。しかし、横浜FMはFC東京のプレスに苦しんで前進することができない。
FC東京は後半29分に2枚替え。佐藤恵とDF長友佑都に代え、MF山田楓喜とDF橋本健人が出場した。35分には得点をきめた佐藤龍とヒアンの2人が下がり、MF遠藤渓太とFW仲川輝人が入った。
そのまま完封を果たしたFC東京が3-0で2試合ぶりの白星。横浜FMは今季4敗目を喫した。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想EASTは7日に第5節を行った。5万2934人が集った国立競技場でのFC東京と横浜F・マリノスの対戦は、FC東京が3-0で快勝。開始1分経たずしてFW長倉幹樹が先制点を挙げ、16分にはMF佐藤龍之介がFC東京復帰後初ゴールを決める。後半開始早々にFWマルセロ・ヒアンがダメを押した。
前節・柏レイソル戦で初黒星を喫したFC東京はDF稲村隼翔に代えて、レンタルから復帰したDF大森理生が初先発。前節・東京ヴェルディ戦で今季初白星を手にした横浜FMは、前節からメンバーを変えずに今節に臨んだ。[両スタメンはコチラ]
さらに前半16分、FC東京が追加点。中盤でパスを受けた長倉が左サイドに展開すると、佐藤龍が単騎突破へ。鋭いカットインでPA左に入り込んで右足を一閃し、DF井上太聖の股下を通すニアサイドへのシュートを放つ。GK木村凌也に触れられるも、ボールの勢いは落ちずにゴールに刺さった。“ロス五輪世代”の19歳は初の国立で、そしてFC東京で初ゴールを挙げた。
勢いが落ちないFC東京は前半終了までチャンスを作り続ける。一方、横浜FMは攻めに転じることができないまま、0-2で前半を折り返した。
横浜FMはハーフタイムで2枚替え。DFジェイソン・キニョーネスと、イエローカードを受けているMF喜田拓也を下げ、DF諏訪間幸成とMF木村卓斗が入った。
後半開始から49秒、FC東京が再び開始からすばやくゴールを決める。DFアレクサンダー・ショルツとMF常盤亨太がFW谷村海那がボールを奪うと、ショルツがそのままドリブルで前進。最前線にスルーパスを通し、ヒアンが突破から右足シュートを放つ。ゴール左ポストに当たるも、こぼれ球を押し込んで3点目とした。
横浜FMは後半13分、DF角田涼太朗が負傷でプレー続行不可能に。代わってFW宮市亮が右SBに入り、井上が右CBに入った。19分にはMF遠野大弥を下げ、MF天野純が出場。しかし、横浜FMはFC東京のプレスに苦しんで前進することができない。
FC東京は後半29分に2枚替え。佐藤恵とDF長友佑都に代え、MF山田楓喜とDF橋本健人が出場した。35分には得点をきめた佐藤龍とヒアンの2人が下がり、MF遠藤渓太とFW仲川輝人が入った。
そのまま完封を果たしたFC東京が3-0で2試合ぶりの白星。横浜FMは今季4敗目を喫した。
(取材・文 石川祐介)
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 7, 2026
⚽️ゴール (15:47)
佐藤 龍之介
F.C.東京 vs 横浜F・マリノス
DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#てりたま#瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま pic.twitter.com/i1ZYqtyRRH