ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表「侍ジャパン」は７日午後７時から、韓国と対戦する。

日本の「永遠のライバル」には今回、３人の韓国系アメリカ人選手が参加している。（デジタル編集部）

前回大会、日本代表にはラーズ・ヌートバー（カージナルス）、韓国代表にはトミー・エドマン（現・ドジャース）が加わり、話題を呼んだ。しかし今回、日本代表には米国出身選手は選ばれていない。

今大会、韓国には投手のダン・ダニング（マリナーズとマイナー契約）、内野手のシェイ・ウィットコム（アストロズ）、外野手のジャーメイ・ジョーンズ（タイガース）が参加している。ダニングは大リーグ通算２８勝を挙げている右腕。ウィットコムは右のスラッガーで、昨年は３Ａではあるが、１０７試合に出場して２５本塁打を記録している。５日のチェコ戦でも２本塁打を放ち、好調だ。

また、メジャー組では、ドジャースで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希のチームメイトのキム・ヘソンの存在も大きい。

一方、日本は過去最多のメージャーリーガー８人を擁している。６日の台湾戦では１３−０でコールド勝ちしており、戦いぶりに注目が集まる。