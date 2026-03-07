『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は泣けるだけじゃない！ プロも認めるリアルな宇宙描写がスゴい「初めて忠実に表現している」

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は泣けるだけじゃない！ プロも認めるリアルな宇宙描写がスゴい「初めて忠実に表現している」