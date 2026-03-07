◆ラグビー リーグワン１部 第７節（７日、秩父宮ラグビー場）

２月の積雪で中止となっていた相模原―東京ＳＧの一戦は再試合が行われ、レギュラーシーズン１１位の相模原が、同４位の東京ＳＧに３４―１５で勝利。前半だけでハットトリックを達成したＳＯ三宅駿は「人生初です。トライを取るのは楽しいと思ったけど、（他の）１４人の選手がいないとトライは取れないので」と、謙虚に喜びを語った。

前半２分、相手守備をランで突破してノーホイッスルトライを挙げると、同３２分には敵陣右サイドで崩した攻撃にサポートで走り、ラストパスを受けてトライ。その後は一度トライエリアに入りながらノートライ判定となったプレーがあったが、４２分に６次攻撃から右サイドでパスを受け、１人かわしてトライ。前半の２２点を全て自分で稼ぎ勝利に貢献した。１日のトヨタ戦は２９―３１で競り負けたが「本当に悔しかったけど、今日こういう形で勝ててよかった」と振り返った。

神戸出身の２４歳は、王国ニュージーランド（ＮＺ）代表の「オールブラックス」入りを目指し、中学３年からＮＺにラグビー留学。クライスト・カレッジ、カンタベリー大と進み、ＮＺの州代表選手権はカンタベリーの一員として昨季を戦った。南半球最高峰リーグのスーパーラグビー・パシフィック入りを目標としていたが、オファーがなくリーグワン入りを決意。「自分ができる中のトップレベルでやりたかった」と、日本でのレベルアップを期し、今季相模原に入団した。

約８年を過ごした“第２のふるさと”への思い入れも強く「引退後は、ニュージーランドに住む予定です」と三宅。永住権の取得条件にＮＺでの滞在日数があり、シーズンオフは日本を離れる。相模原は三宅の思いを受け止め、プロ契約を結んだという。「ＮＺにあと１８４日いないといけない中でも、三菱さんが（チームに）参加してＯＫという形でオファーを頂いたので。僕にとってはありがたい」と、感謝を胸にプレーする。

オールブラックスへの夢は「そこは、もう全然考えていない」と三宅。「１週１週、チームのために勝ち点をとるためにやっているので。そこはもう、全然考えていない」と語る。「（ＳＲなど）そのレベルに達していると思っていないので。まず、リーグワンでチームと自分のレベルを上げていって、焦らずに、ブラッド・ウェーバー選手や他の選手から学びながら成長できたら」。ハーフ団を組むのは元オールブラックスのＳＨ。ＣＴＢには南アフリカ代表のアムなど、世界トップのチームメートから日々吸収する。

チームは今季３勝目を挙げ、プレーオフに進む上位６チーム入りへ可能性も残す。若き司令塔が自身とチームの成長を加速させる。