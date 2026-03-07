◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第５節 ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）

ＦＣ東京がＦＷ長倉幹樹、ＭＦ佐藤龍之介、ＦＷマルセロヒアンの得点で２試合ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１０に伸ばした。守っては今季５試合目で初の無失点となった。

＊ ＊ ＊

１点リードの前半１６分、Ｕ―２３代表の佐藤龍がチーム復帰後初ゴールで２点目を挙げた。２試合連続で先発し、左サイドからドリブルでカットインすると、右足を振り抜き、強烈なシュートを決めてみせた。１９歳のＭＦで昨年は日本代表にも選出。昨季は移籍先のＪ１岡山で２８試合出場６得点と成長を示し、オフにＦＣ東京に復帰していた。

試合後、佐藤龍は「自分にとっては大きい１点」と振り返り、「復帰後の初ゴールだが、プロになってから３年くらい経ってＦＣ東京での初ゴールなので、長かったと思う」と喜びをかみ締めた。得点の場面については「ニアでもファーでも打てるような場所に置いて、またを狙って打った」と振り返った。この日は後半３５分までプレー、チームの攻撃をけん引し「今年一番キレが良かった。去年毎試合出ていた時は常に今日のようなプレーができていた。その感覚が自分の中で合ってきた」と手応えをにじませた。

国立は、２３年８月にプロ契約を締結した思い出の舞台。初めてピッチに立って結果を残し「スタジアムの雰囲気も最高だったので、ここで決められたのは本当にうれしい」と喜んだ。５万人を超える観客の前で存在感を示し「結果もそうだし、プレーでも、自分らしさをようやく出せた。このまま勢いを止めずにいきたい」とさらなる活躍を見据えた。

松橋監督は「攻守において素晴らしい活躍をしてくれている」とたたえた。