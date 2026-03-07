timelesz¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë&¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤ÎÆâÍÆÈ¯É½¤â
timelesz¤¬¡¢4·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤È¤Ê¤ë¸¶²Å¹§¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥ºSeason2¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖBelievers¡×¤âÆ±ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
º£ºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·ÂÎÀ©1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡È¡ØFAM¡Ù¤ÎÉô²°¡É¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ë¸þ¤«¤¦timelesz¤Î°Õ»Ö¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Çå«¤ò¿¼¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ï¡¢Éô²°¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ò¤é¤±¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡È¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤Î13¶Ê¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×DISC2¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëtimelesz½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖNo Map Just Vibes¡×¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Ë¤è¤ë¡ÖWe¡Çre on the Top¡×¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¤Ë¤è¤ë¡Öhalf & half¡×¤È¤¤¤¦3¶Ê¤Ï¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ötimelesz project -REAL-¡×Æâ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖGOOD TOGETHER¡×¤È¡¢Á°½Ò¤·¤¿¸¶²Å¹§¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥ºSeason2¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖBelievers¡×¤Î»îÄ°²»¸»¤â¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ötimelesz¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È2026¡ÁÀª¤¤¤òÁý¤¹¤ó¤À¡ªËÜµ¤¤Î¾¡Éé¤Ç¥°¥°¥°¥Ã¤ÈÀ®Ä¹¡ª¡Á¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¹¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤ÆÃÄ·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃöËó¤¬Î¨Àè¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£¿ÈÄ¹¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?µ¿ÏÇ¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¿ÈÄ¹Â¬Äê¡¢¾åÂÎ¤½¤é¤·¤Î´ðËÜ¥Æ¥¹¥È¤«¤é¡¢¡ÖÂ¤Ä¤ÜÈ¿Éü²£Ä·¤Ó¡×¡¦¡Ö¥±¥Ä°µÂ¬Äê¥ê¥ì¡¼¡×¡¦¡Ö¥Þ¥Ã¥È±¿¤Ó¹çÀï¡×¡¦¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¶ÌÆþ¤ì¡×¤È±¿Æ°²ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î³Æ¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ËÂçÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
1.GOOD TOGETHER
2.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó
3.Believers
4.Love Letter
5.¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼
6.Steal The Show
7.Mighty Beast
8.½À¤ÊÍýÀ
9.No Doubt !
10.Funny or Fake
11.¥ì¥·¥Ô
12.·¯¤Î»±
13.4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×Music Video¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×Music Video¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×Music Video¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC2
M1.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
M2.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
M3.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
M4.¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram