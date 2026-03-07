アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが2926年3月6日に、東京・下北沢Shangri-Laにて初ライブを開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

1st EP「ailly」を2月18日(水)にリリース。全国4都市をまわるリリースツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞の初日、「夢は口に出せば叶う！」を座右の銘に、ガールズバンドGacharic Spinのマイクパフォーマーとして、また令和のラジオスターとして注目を集める彼女のファーストライブを観ようと多数の観客が詰めかけた。

満員のフロアには、ailly（アンジェリーナ1/3）らしく、年齢も性別も限定しない、様々な層の観客が詰めかけ、初めて目にする彼女のライブに期待と適度な緊張感を漂わせていた。中には、ラジオや他のメディアでaillyを知り、初めてライブハウスに足を運んだようなファンも見受けられる。

オープニングアクト・爛漫天国、そして対バンゲスト・Conton Candyのライブで熱く高められたステージが暗転、オープニングSE、ユニコーンの「すばらしい日々」が響き、テレキャスターを携えたaillyが登場すると、早くも会場は大歓声に包まれた。レコーディングにも参加し、このプロジェクトの核ともいえる加藤綾太（G）率いるバンドメンバー、是永亮佑（Ba）、ホリエマム(Dr)をバックに「Radiory」でライブがスタート。

この曲は、EPの一曲目に収録されている、ソロとしてのデビューナンバー、ラジオから何度も流れた、印象的なギターリフから、歌いだした彼女の表情と雰囲気は、幾度も観たGacharic Spinのそれとは別のものに見える。

続けざまに「EXP」を披露。自身がファンを公言し、親交のあるyonigeの牛丸ありさが作曲を手掛けたギターチューンに、観客は、それぞれ体を揺らし、ステージのaillyに呼応するように、早くも臨戦態勢のリアクションだ。

続いてMCコーナー、「ちょっと、みんな気合入りすぎじゃない？正直、このステージに立つまでは、不安とか緊張も凄くあって、SNSで、アンジー行くよー、待っててね。って言ってくれてる人が、大体還暦超えてるみたいな。。」（場内爆笑）「aillyはライブバンドになって行きたいと思っているので、今日この日が本当にaillyが生まれた日です。来てくれた皆さんありがとうございます。」

ラジオスターの雄弁なMCで会場を和わらげたところで、新曲「ユートピア（仮）」を披露。

続いての曲は「ガールズトーク」。この曲もyonigeの牛丸ありさ作曲のオルタナティブなナンバー、淡々と歌いあげていくこの曲は、ライブだとaillyの唄の上手さがはっきりと感じ取れる。

そして、高橋優、作詩・作曲によるEPのリード曲「ダイナミクス」。アコースティックギターに持ち替え、この曲に対する想いを口にする。「我武者羅にステージに立っていた17才の時の自分から成長しまして、今24歳。これからやる高橋優さんが作ってくれた「ダイナミクス」という楽曲、こんなに素敵な言葉を、私は歌えるのか？と思ったけど、歌えるようになったんじゃないかと。大切に歌うので、皆さんも大切に受け取ってもらえたらと思います。」EPを代表するメッセージソングの熱唱で、涙する観客も見られた。

ここで、aillyが大好きなConton Candyの曲 「リップシンク」をカバー演奏。対バンゲストライブで盛り上げてくれた、同世代バンドにエールを送る。

続いての「つぎはぎ」からaillyのオリジナルナンバーが再開。aillyの書いた詞に、曲を付ける楽曲コンペで、100曲を超える応募の中から選ばれた卒業がテーマのミドルナンバーを披露。会場にはこのコンペで採用された作曲者、小野凪氏の姿もあった。

ライブはラストセクションへ。「＜Hello ailly !! 1st Tour＞楽しかった人―？」バンド紹介から、このステージで初めて発表された、未発表曲「ダンス（仮）」を披露。ロックダンスナンバーの、軽快なリフに乗せ、リズミカルに縦横無尽に歌うaillyに導かれ、フロア全体が揺れる。

「かかって来いよ下北―！」の掛け声から、最後に披露されたのは、「噺々」。この曲の振り切ったバンドアンサンブルは圧巻で、アンジーとバンドのグルーブによって、会場全体の高揚感と熱量はマックスに極まり、観客全員が拳を振り上げていた。

最後は、爛漫天国、Conton Candyを呼び込み、全員で記念撮影。「ailly、曲数無いんで、アンコールやりません（笑）次は大阪で会いましょう！」大歓声と大きな拍手と、名残惜しむようなaillyコールに包まれ、初めてのライブは幕を閉じた。

EP全曲、新曲2曲を含む全9曲を初披露し、ソロミュージシャンaillyとしての可能性とポテンシャルを存分に見せつけた痛快なライブだった。

この春からは、さらなるレギュラー番組も予定されるailly。今回はスケジュールの都合上ショートスケールのツアーで、残るは3会場のみだが、彼女の呼びかけでyonigeやOKAMOTO’Sが対バンゲストの公演も控えている。今夜、産声を上げたaillyの希少なライブを是非体感して欲しい。

■セットリスト＜Hello ailly !! 1st Tour 2026＞

2026​.3​.6(Fri) ＠下北沢Shangri-La

1​. Radiory

2​. EXP

3​. ユートピア（仮） ※（新曲）

4​. ガールズトーク

5​. ダイナミクス

6​. リップシンク ※（Conton Candy:cover）

7​. つぎはぎ

8​. ダンス(仮) ※（新曲）

9​. 噺々

◾️＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞

2026年3月6日（金）東京・下北沢Shangri-La ゲスト：Conton Candy

2026年3月13日（金）大阪・梅田BANGBOO ゲスト：yonige

2026年3月14日（土）広島・SIX ONE Live STAR ゲスト：横山雄二

2026年4月4日（土）愛知・CLUB UPSET ゲスト：後日発表 ▼チケット

オールスタンディング ￥4,000（税込／ドリンク代別）

学割￥2,000（要学生証）

URL：https://ailly.info/live/liveschedule.html

◾️1st EP『ailly』

2026年2月18日（水）リリース 初回限定盤 通常盤 配信リンク：https://lnk.to/ailly_ailly ・初回限定盤（EP+特典CD）

￥4,400（税込）／CRCP-40713

・通常盤（CD）

￥2,200（税込）／CRCP-40714 DISC1（初回限定盤 / 通常盤共通）

M1.噺々-2026ver-

M2.EXP (yonige・牛丸ありさ提供曲)

M3.ガールズトーク (yonige・牛丸ありさ提供曲)

M4.ダイナミクス (高橋優提供曲)

M5.Radiory

M6.つぎはぎ DISC2（初回限定盤のみ）

・TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』特別編「ailly Radio!!」

・動物園「蝶花楼桃花×アンジェリーナ1/3 二人会」2025.03.09 at 文化放送12階メディアプラスホール https://youtu.be/aX6995ezYqQ