◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）

好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、１番人気のアンゴラブラック（５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は１３着だった。

中段前目でレースを運んだが、直線では手応えがなくなり、馬群に沈んでしまった。

過去５戦２勝、２着２回と得意の中山コース。近２走はアイルランドＴ、中山金杯で重賞連続２着で、前走は強力４歳世代の牡馬カラマティアノスに鼻差迫った実力馬だったが、悔しい敗戦となってしまった。

勝ったのは６番人気のエセルフリーダ（武藤雅騎手）で勝ちタイムは１分４７秒１。１１番人気のビヨンドザヴァレー（菱田裕二騎手）が２着。３番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）が３着。内枠に入った３頭での決着で３連単は１７万６６３０円の好配当となった。

戸崎圭太騎手（アンゴラブラック＝１３着）「この馬のいつもの競馬はできたのですが、馬場が悪いところで反応がなかったです」

須貝尚介調教師（クリノメイ＝１５着）「馬場に出てからもイレ込んでしまいました。ゲートで立ち上がってしまったし、オルフェーヴルの血が出てきたのか。次考えます」