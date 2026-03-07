◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの高橋宏斗投手が７日、侍ジャパンのベンチに飾られていた、宮崎合宿で臨時アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュ有投手のユニホームに言及した。

この日も前日６日の台湾戦に引き続き、ダルビッシュのユニホームがベンチに飾られた。ユニホームを飾った高橋は「ユニホームをいただいたのは僕なんですけど、特に誰かがやろう、とかではなく、チーム全体がダルビッシュさんにお世話になっている、前回大会もそうですし、いろいろなアドバイスをもらって、表現できたので、全員の意見かな、と思います」と明かした。

試合前から多くの選手達がダルビッシュのユニホームに触れてパワーをもらっていた。「ダルビッシュさんと一緒に戦っているつもりでみんなやっていると思います」と高橋。ダルビッシュ本人もユニホームについてＳＮＳで感謝の思いとともにエールを送っていた。その後も連絡を取るなどやりとりがあったと言い、「マイアミで待っているということをもう１回伝えてくれたので、いい形でマイアミに行ければいいかな、と思います」と意気込んだ。