フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で男子の中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が連覇を達成した。現地7日に行われる女子フリーには島田麻央（木下グループ）が最終滑走で登場。史上初4連覇へ、ファンの期待が高まっている。

現地6日の男子フリーで17歳・中田が圧巻の演技を披露。合計268.47点で2位以下に大差をつけ、日本男子初の連覇を飾った。

中田に続いて世界一の期待がかかるのが、女子の17歳・島田だ。ショートプログラム（SP）は71.90点で首位発進。フリーは最終滑走で現地7日午後6時52分（日本時間8日午前1時52分）に登場予定だ。

優勝すれば史上初の4連覇で、中田とのアベック世界一は2年連続となる。X上のファンの期待もマックスだ。

「島田麻央ちゃんも続け！」

「女子の島田、中井もいて男女ともこの世代は黄金世代だね」

「中田璃士くんだけじゃない、島田麻央ちゃんも凄すぎ」

「次のオリンピック魔境すぎる、島田麻央ちゃんに中田璃士くん、、、楽しみすぎるって」

「女子の島田麻央選手といい、末恐ろしいわ、日本フィギュア…」

女子SPでは岡万佑子も2位発進。日本勢のワンツーにも期待がかかる。



（THE ANSWER編集部）