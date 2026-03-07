「末恐ろしいわ、日本フィギュア」 中田Vの次は…17歳最強女子の史上初に期待「次の五輪魔境すぎ」
フィギュアスケート世界ジュニア選手権
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で男子の中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が連覇を達成した。現地7日に行われる女子フリーには島田麻央（木下グループ）が最終滑走で登場。史上初4連覇へ、ファンの期待が高まっている。
現地6日の男子フリーで17歳・中田が圧巻の演技を披露。合計268.47点で2位以下に大差をつけ、日本男子初の連覇を飾った。
中田に続いて世界一の期待がかかるのが、女子の17歳・島田だ。ショートプログラム（SP）は71.90点で首位発進。フリーは最終滑走で現地7日午後6時52分（日本時間8日午前1時52分）に登場予定だ。
優勝すれば史上初の4連覇で、中田とのアベック世界一は2年連続となる。X上のファンの期待もマックスだ。
「島田麻央ちゃんも続け！」
「女子の島田、中井もいて男女ともこの世代は黄金世代だね」
「中田璃士くんだけじゃない、島田麻央ちゃんも凄すぎ」
「次のオリンピック魔境すぎる、島田麻央ちゃんに中田璃士くん、、、楽しみすぎるって」
「女子の島田麻央選手といい、末恐ろしいわ、日本フィギュア…」
女子SPでは岡万佑子も2位発進。日本勢のワンツーにも期待がかかる。
（THE ANSWER編集部）