第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が７日、横浜市内の同校グラウンドで帝京三（山梨）と今季初の対外試合を行い、１４―０で勝利した。

最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）は、６回から登板。この回を内野ゴロ３つで危なげなく３者凡退に仕留めると、７回は振り逃げを含めて３奪三振。８回も２つの三振を奪い、付け入る隙を与えなかった。数球団のＮＰＢスカウトが熱視線を送る前で３回無安打無失点、５奪三振で最速１５２キロを計測。「直球もそうですが、変化球でカウントを取ることができて、思い通りの投球ができた。すごく納得のいく投球でした」とうなずいた。

６日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦の相手は２３夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）に決定。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいのブロックに入った。「どこが来ても、自分たちが変わらないようにということを意識しているので、特に気にすることはない」と淡々と話し、「過去一番の状態で（センバツ初戦の）２０日に臨みたい」と力を込めた。