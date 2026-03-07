映画「トランスフォーマー」シリーズなどで知られる俳優のジョシュ・デュアメル（53）と、妻でミス・ワールドの栄冠に輝いた過去のあるモデルのオードラ・マリ（32）に女児が誕生予定だという。すでに2024年に息子シェパード君が誕生している夫妻にとっての第2子、そしてグラミー賞受賞のブラック・アイド・ピーズのメンバーで元妻のファーギーとの間に12歳の息子アクセル君がいるジョシュにとっては第3子となる。



【写真】美女コンテストの常連だった年下妻 ひと目で分かるサイズにまで膨らんだお腹

オードラはインスタグラムに妊婦姿の写真を投稿。「私たちのストーリーに女の子が加わる。あなたに会うのが待ちきれない」とつづった。



つい先日には、ジョシュが2022年に結婚したオードラとの出会いについて明かしていたところで、当初は21歳の年の差が理由で恋愛対象とは見ていなかったが、その場にいた子供たちとのやり取りを見て、家庭を感じさせてくれる女性だと気づいたと語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）