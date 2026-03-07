タレント・かとうれいこ(57)が4日、自身のインスタグラムを更新し、娘のタレント・横尾紗千(23)との2ショットを公開した。2人は3日に放送された日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」で共演していた。



【写真】かとう、君島、緒方、河野、ボーク…濃すぎる母娘がズラリ

スタジオで撮影した2ショットを掲載した、かとうは「踊る!さんま御殿!!娘とは、紗千が高校生の時に一緒に出演させていただいたので、今回は2回目です」と報告した。「紗千は、テレビ久しぶりだし、のんびりふわふわしてるのでちょっと心配でしたが、さんまさんがいっぱい話し聞いてくださって、もう本当に感謝です」と収録の様子もポロリ。「家でのパパの話し、しゃべっちゃったので パパが見てたらと思うと怖いです」と夫でプロゴルファーの横尾要(53)にも言及した。



3日の「さんま御殿!!」は、「ママと娘のホンネ家族会議」がテーマ。かとうは、娘と一緒に出かけることが多いと明かし「『いくよ、そろそろ』って言って、会うとなんか結構、服がかぶってて。（娘が）めちゃめちゃ嫌がって『まねしないで』って言われて、私が着替えるはめになるんです」と“わがまま”ぶりを暴露。紗千は「お母さんが小さいころに私の服を選んでたので、そういう服がタイプになってるのかな」と分析していた。



同番組にはほかに、君島十和子(59)と元タカラジェンヌの娘・君島憂樹(28)、広島カープの監督を務めた緒方孝市氏の妻で元グラドルの緒方かな子(53＝出演時は52)と声優の娘・緒方佑奈(28)、元フジテレビアナウンサーの河野景子(61)とタレントの娘・白河れい(23)、ライフコーチのボーク重子(60)と娘のボークスカイ(27)らも出演した。



（よろず～ニュース編集部）