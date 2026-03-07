韓国の巨匠パク・チャヌクと大人気俳優イ・ビョンホンが組む『しあわせな選択』は、現代人の心に突き刺さるダークコメディ。

ⓒ2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED

25年もひとつの製紙会社に勤務し、愛しのマイホームで家族と幸せな生活を築いてきた中年男性マンス（イ・ビョンホン）。しかし、会社が米国企業に買収されてしまい、人生が大きく変わる。

ほかの職種を考えられない彼は、同業他社に絞って転職活動を開始。「3ヶ月以内に次を見つける」と目標を掲げるも、同じ立場のライバルは多く、思ったように進まない。子供の習いごとをあきらめるなどして生活費を切り詰め、専業主婦だった妻も働きに出始めて、「一家の大黒柱」「家族を守るたくましい夫、父」としてのプライドは、傷ついていくばかり。自分にかけるプレッシャーがどんどん高まる中、ついにマンスは、究極の行動に出るのだった。

1997年に出版されたドナルド・E・ウェストレイクによる原作小説『斧』は、コスタ＝ガヴラス監督によって2005年に一度映画化されている。パク監督がリメイクの構想を明かしたのは、2009年のこと。それから16年を経て完成したこの映画は、オスカー候補入りこそ逃したものの、トロント映画祭で観客賞（国際映画部門）を受賞したほか、数多くの賞にノミネートされた。

その話題作が、日本でもついに公開となる。この映画にかける思い、また久々にお互いと組んだ感想などを、ロサンゼルスを訪れていたパク監督とイ氏に聞いた。

「みんなが良い給料を得られて満足」という国は過去15年間どこにもなかった

――近年、企業買収や業績不振などを理由に、早期退職や転職を考えなければならなくなった人は、日本でも増えています。この映画は実現に長い時間がかかりましたが、むしろタイムリーになったとも思いますか？

パク・チャヌク そうですね、ただ、正しいタイミングが訪れるのを待っていたわけではありません。その間、私はずっとこの映画を作りたいと思い続けてきました。そもそも、過去15年間、景気がとても良くてみんなが良い給料を得られて満足、などという国は、世界のどこにもなかったですよね？ それは、悲しい現実です。

だから、これはいつ語ったとしても共感できる話であるに違いないと、私は信じてきたのです。この企画をあきらめなかったのは、それが理由です。

――絶望的になったマンスは、とんでもないことを思いつき、実際に行動に移します。そこに笑いがあります。爆発的にヒットした『イカゲーム』でイ・ビョンホンさんを知った欧米の一般観客は、この映画であなたのコメディの才能を見て、驚きを感じるのではないでしょうか。

イ・ビョンホン 私の出演映画をずっと見てきてくれた人は、私がコメディを愛していることを知っていると思います。この映画でのユーモアについて、私はパク監督とじっくり話し合いました。意図的に観客を笑わせようとするべきではないと思ったので。そうしてしまうと、リアルさがなくなりますから。外から見ると笑えても、マンスは深刻で、必死なのです。彼は自分がやるべきだと思うことをやっているにすぎません。演じる私の使命は、そんな彼の心理をしっかり表現することです。

マンスの馬鹿げた行動を目撃しても、観客にはマンスに寄り添ってもらい、同情してほしい。マンスがやろうとしていることを止めたいと思う一方、応援するような気持ちにもなってほしい。そのためには、私自身がマンスを理解し、愛し、自分のものにしなければなりませんでした。

「日本で、書籍は今も人気なのですよね。すばらしいです」

――マンスが勤務してきたのが製紙会社というところも、現代を映し出しています。デジタル化が進む中、紙を使う機会は減ってきましたね。そういうことに関する思いもあったのでしょうか？

イ・ビョンホン たしかに、紙はどんどん使われなくなってきています。でも、日本に行くと、日本では人が本を読んでいるのをよく目にします。日本で、書籍は今も人気なのですよね。すばらしいです。本屋さんも、日本にはまだありますし。

とは言え、その日本でも書店の数は減少している様子。出版業界も以前より勢いを失っているようです。DVDを集める人も、昔のようにはいません。そのことを少しさみしく感じます。

パク・チャヌク 現代人が直面している状況について触れるため、私はこの映画に、原作になかったことを足しています。原作が出版された頃、工場で人間の代わりにロボットが使われるようになってきたことに、人は不安を感じていました。でも、当時は、ロボットを管理するために、まだ人間が必要でした。しかし、今では、そういった人材すら要らなくなってきました。機械は自分たちで全部できるのです。

この映画の最後で、システムが勝手に判断して、照明が自動的に消えます。あたかも、マンスを工場から追い出すように。私はそんな様子を描きたかったのです。

――おふたりが初めて組んだ『JSA』は、2000年の作品。四半世紀の間に、関係はどう変わりましたか？

イ・ビョンホン 26年前は、キャラクターや製作プロセスについてなど、ほとんど直接映画に関係する話しかしませんでした。でも、それからの年月の間に、私たちは兄弟のようになっていき、どの店が美味しいとか、最近見た映画で何が良かったかなどについておしゃべりするようになりました。この映画の製作中にも、人生や世の中について語り合いましたよ。おかげで彼の社会に対する考え方をより深く知ることができました。

映画が完成してからも、映画祭への出席や宣伝活動などで、一緒にたくさんの時間を過ごしてきています。もしかしたら、今の彼は、私の妻より私のことを知っているんじゃないかとすら思いますよ（笑）。

INFORMATIONアイコン

映画『しあわせな選択』

3月6日(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

配給：キノフィルムズ

（猿渡 由紀）